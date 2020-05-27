Суд заборонив Інституту нацпам’яті оцінювати символіку дивізії СС Галичина

Окружний адміністративний суд Києва 27 травня визнав протиправною відповідь Інституту нацпам’яті та його колишнього очільника Володимира В’ятровича, що символіка дивізії СС Галичина не є нацистською.

Суд зобов’язав Інститут утриматися він розповсюдження таких висновків, йдеться у постанові суду.

Суд частково задовольнив позов голови видавництва Сакцент Плюс Наталії М’ясникової, яка просила визнати незаконною відповідь очільника Інституту нацпам’яті Володимира В’ятровича на запит журналістів у 2017 році.

Тоді він відповів у запиті, що символіка 14-ї гренадерської дивізії Ваффен СС Галичина не належить до символіки націонал-соціалістичного режиму, забороненого в Україні.

У своєму позові М’ясникова стверджувала, що дивізія СС Галичина була частиною військ Ваффен-СС і її Нюрнберзький трибунал у 1946 році визнав злочинною організацією. Позов подали ще у 2017 році.

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Судді постановили, що відповідь Інституту і В’ятровича була протиправною і зобов’язав утриматися від розповсюдження таких висновків.

Водночас судді відхили вимогу позивачки до Інституту заборонити пропаганду символіки СС Галичина, так як пропаганди не було.

У рішенні суду немає нічого про те, чи у символіці Галичини пропаганда націонал-соціалістичного тоталітарного режиму.

– Суд вирішив, що УІНП не мав відповідати на звернення громадянина щодо приналежності цієї символіки до нацистської. Хоча інститут, як центральний орган виконавчої влади, не міг не надати відповіді громадянину, – написав колишній очільник у себе на Facebook.

В’ятрович уточнив, що у відповіді на запит журналістів, посилався на оцінки істориків та геральдистів.

Нагадаємо, Володимир В’ятрович пішов з посади голови Українського інституту національної пам’яті у вересні 2019 року.

Кабмін призначив В’ятровича директором Українського інституту національної пам’яті 25 березня 2014 року.

Джерело: Окружний адмінсуд Києва, Володимир В’ятрович