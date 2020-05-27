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Факты / Украина / Политика

Ответ за “бандита”: мэр Черкасс Бондаренко подал иск против Зеленскго

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко подал иск в Печерский районный суд Киева о защите чести и достоинства против президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщил адвокат мэра Денис Цыпин в видеообращении.

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— Я, Денис Цыпин, адвокат Анатолия Бондаренко, подаю в Печерский районный суд Киева иск о защите чести и достоинства, деловой репутации мэра Черкасс. Мы все помним, что несколько дней назад Владимир Зеленский назвал Бондаренко “бандитом”, — сказал он.

Отмечается, что соответствующий иск подан в связи с тем, что во время пресс-конференции с журналистами по случаю первого года президентства, Зеленский назвал Бондаренко бандитом.

В качестве компенсации мэр Черкасс просит взыскать с президента Украины одну грн.

Ранее Факты ICTV писали, что 20 мая президент Украины Владимир Зеленский проводил пресс-конференцию по итогам года на должности.

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