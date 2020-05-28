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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Через корупцію збитки Укрзалізниці сягнули 1,1 млрд грн – НАБУ

НАБУ повідомило, що орієнтовні збитки Укрзалізниці від корупції сягають 1,1 млрд грн.

Антикорупційне бюро розслідує 21 кримінальне провадження за фактами корупції на українській залізниці.

Про це заявили детективи НАБУ в ефірі онлайн-дискусії Корупція на Укрзалізниці.

 – На сьогодні ми розслідуємо 21 кримінальне провадження в активній стадії досудового розслідування за фактами злочинів, пов’язаних з діяльністю Укрзалізниці, 15 осіб повідомлені про підозру, – повідомив детектив Денис Гюльмагомедов.

За його словами, до подання у суд готові справи щодо двох народних депутатів України, які були бенефіціарами корупційних злочинів, колишнього позаштатного радника екс-президента України, посадових осіб Укрзалізниці та представників комерційних структур.

Читайте: У роботі Укрзалізниці виявили порушень майже на 12 млрд грн

Також детектив НАБУ зазначив, що 50% навантаження відділу – це справи Укрзалізниці.

Основні злочини, за заявами Національного антикорупційного бюро, пов’язані зі зловживаннями під час публічних закупівель, обслуговуванням боргових зобов’язань, здійсненням страхової діяльності, а також за надання пільг на тарифи з вантажних перевезень.

Раніше Факти ICTV писали, що Укрзалізниця відновлює пасажирські перевезення з 1 червня. Відновлення відбуватиметься поступово, щоб не спровокувати нових спалахів Covid-19.

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