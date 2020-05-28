Реальная заработная плата в Украине снизилась на 0,4% в апреле 2020 года по сравнению с апрелем 2019 года, а к марту 2020 года — на 9,6%.

Средняя номинальная заработная плата штатных работников в апреле-2020 по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилась на 8,9%, а в годовом измерении – выросла на 1,6%, составив 10,430 тыс. грн.

В марте этого года зарплата составляла 11,446 тыс. грн, феврале – 10,847 тыс. грн, январе – 10,727 тыс. грн.

Наибольший рост средней заработной платы за областями:

Луганская — на 15,3%;

Николаевская — на 10,2%;

Кировоградская — на 10%;

Сумская — на 9,5%;

Херсонская — на 8,6%;

Черкасская — на 8,2%;

Винницкая — на 8%;,

Хмельницкая — на 7,9%;

Житомирская — на 7,2%;

Ровенская — на 7,1%.

При этом сокращение зарплаты было зафиксировано в Волынской (на 5,3%), Тернопольской (на 4,3%), Черновицкой (на 1,8%), Харьковской (на 1,4%) областях и г. Киеве (на 3,8%).

Самый высокий уровень зарплат в прошлом месяце наблюдался в Киеве (15,278 тыс. грн), самый низкий — в Черновицкой области (7,560 тыс. грн).

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В апреле 2020 года заработная плата повысилась:

в сельском хозяйстве на 13,7%;

в сфере госуправления и обороны, обязательного соцстрахования – на 13%;

административного и вспомогательного обслуживания – на 10,4%;

образовании – на 9,8%;

здравоохранении – на 4,3%;

в сфере профессиональной, научной и технической деятельности – на 2,7%;

финансовой и страховой деятельности – на 2,1%.

Тогда как зарплаты работников в сфере временного размещения и организации питания сократились на 38%, операций с недвижимостью – на 13,1%, в сфере информации и телекоммуникаций – на 10,7%, строительстве – на 10,2%, предприятий транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности – на 5,9%, оптовой и розничной торговли – на 5,7%, в сфере искусства, спорта и развлечений – на 1,7%.

Напомним, Кабинет министров рассматривает новую концепцию оплаты труда учителям, однако на 2020 год им не установлены дополнительные доплаты.