Реальна заробітна плата в Україні знизилася на 0,4% в квітні 2020 року порівняно з квітнем 2019 року, а до березня 2020 року – на 9,6%.

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників в квітні-2020 порівняно з попереднім місяцем зменшилася на 8,9%, а в річному вимірі – зросла на 1,6%, склавши 10,430 тис. грн.

У березні цього року зарплата становила 11,446 тис. грн, лютому – 10,847 тис. грн, січні – 10,727 тис. грн.

Найбільше зростання середньої заробітної плати за областями:

Луганська – на 15,3%;

Миколаївська – на 10,2%;

Кіровоградська – на 10%;

Сумська – на 9,5%;

Херсонська – на 8,6%;

Черкаська – на 8,2%;

Вінницька – на 8% ;,

Хмельницька – на 7,9%;

Житомирська – на 7,2%;

Рівненська – на 7,1%.

Водночас, скорочення зарплати було зафіксовано у Волинській (на 5,3%), Тернопільській (на 4,3%), Чернівецькій (на 1,8%), Харківській (на 1,4%) областях та м. Києві (на 3 , 8%).

Найвищий рівень зарплат минулого місяця спостерігалося в Києві (15,278 тис. грн), найнижчий – в Чернівецькій області (7,560 тис. грн).

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У квітні 2020 року заробітна плата підвищилася:

у сільському господарстві на 13,7%;

у сфері держуправління і оборони, обов’язкового соціального страхування – на 13%;

адміністративного та допоміжного обслуговування – на 10,4%;

освіті – на 9,8%;

охороні здоров’я – на 4,3%;

у сфері професійної, наукової і технічної діяльності – на 2,7%;

фінансової і страхової діяльності – на 2,1%.

Водночас зарплати працівників у сфері тимчасового розміщення та організації харчування скоротилися на 38%, операцій з нерухомістю – на 13,1%, у сфері інформації та телекомунікацій – на 10,7%, будівництві – на 10,2%, підприємств транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – на 5,9%, оптової та роздрібної торгівлі – на 5,7%, у сфері мистецтва, спорту і розваг – на 1,7%.

Нагадаємо, Кабінет міністрів розглядає нову концепцію оплати праці вчителям, однак на 2020 рік їм не встановлені додаткові доплати.