Моніторингова місія ООН з прав людини закликала українських правоохоронців швидко і ретельно розслідувати тортури і зґвалтування в Кагарлику.

– Ми закликаємо Державне бюро розслідувань і Офіс генерального прокурора провести ефективне, швидке, ретельне і неупереджене розслідування всіх передбачуваних злочинів з боку поліції, зокрема нещодавній інцидент в Кагарлику.

Місія з прав людини виявило стурбованість і засудила злочини, які сталися у дільниці в Кагарлику.

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Також в ООН нагадали, що Україні необхідно ухвалити швидкі та ефективні заходи для зміни культури поліції.

Нагадаємо, 25 травня у Кагарлику, Київська область, до лікарні звернулася жінка, заявивши про зґвалтування у відділенні поліції.

ДБР розпочало розслідування та оголосило про підозру 29-річному оперативнику Сергію Сулимі та 35-річному начальнику сектору кримінальної поліції Миколі Кузіву.

Наразі їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці без права на заставу.

Джерело: Моніторингова місія ООН з прав людини