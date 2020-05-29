Правительство утвердило Программу стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии Covid-19.

Программа предусматривает широкий спектр методов поддержки: помощь продвижения экспорта; доступные кредиты, грантовые программы; расширение участия малого и среднего бизнеса в государственных закупках.

В программе учтены инициативы по следующим направлениям:

доступ к финансам,

доступ к рынкам,

дерегуляция, модернизация и развитие,

доступ к инфраструктуре.

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Важной частью программы является системная и основательная поддержка отечественного производителя. Принципиальным приоритетом является создание рабочих мест и уплата налогов в Украине.

Програма Кабміну

К слову, соучредитель группы ICU Макар Пасенюк прогнозирует падение украинской экономики в этом году на 6-8% с ​​последующим восстановлением по U-кривой.