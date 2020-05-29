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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Кабмин утвердил программу восстановления экономики после Covid-19 (ДОКУМЕНТ)

Правительство утвердило Программу стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии Covid-19.

Программа предусматривает широкий спектр методов поддержки: помощь продвижения экспорта; доступные кредиты, грантовые программы; расширение участия малого и среднего бизнеса в государственных закупках.

В программе учтены инициативы по следующим направлениям:

  • доступ к финансам,
  • доступ к рынкам,
  • дерегуляция, модернизация и развитие,
  • доступ к инфраструктуре.

Читайте: Какой вред нанес карантин для малого и среднего бизнеса в Украине — Чижиков

Важной частью программы является системная и основательная поддержка отечественного производителя. Принципиальным приоритетом является создание рабочих мест и уплата налогов в Украине.

Програма Кабміну 

К слову, соучредитель группы ICU Макар Пасенюк прогнозирует падение украинской экономики в этом году на 6-8% с ​​последующим восстановлением по U-кривой.

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