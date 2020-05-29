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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Кабмін затвердив програму відновлення економіки після Covid-19 (ДОКУМЕНТ)

Уряд затвердив Програму стимулювання економіки для подолання наслідків епідемії Covid-19.

Програма передбачає широкий спектр методів підтримки: допомога просування експорту; доступні кредити, грантові програми; розширення участі малого і середнього бізнесу у державних закупівлях.

У програмі враховані ініціативи за такими напрямами:

  • доступ до фінансів,
  • доступ до ринків,
  • дерегуляція, модернізація та розвиток,
  • доступ до інфраструктури.

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Важливою частиною програми є системна та ґрунтовна підтримка вітчизняного виробника. Принциповим пріоритетом є створення робочих місць та сплата податків в Україні.

Програма Кабміну 

До слова, співзасновник групи ICU Макар Пасенюк прогнозує падіння української економіки в цьому році на 6-8% з подальшим відновленням за U-кривою.

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