Уряд затвердив Програму стимулювання економіки для подолання наслідків епідемії Covid-19.
Програма передбачає широкий спектр методів підтримки: допомога просування експорту; доступні кредити, грантові програми; розширення участі малого і середнього бізнесу у державних закупівлях.
У програмі враховані ініціативи за такими напрямами:
- доступ до фінансів,
- доступ до ринків,
- дерегуляція, модернізація та розвиток,
- доступ до інфраструктури.
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Важливою частиною програми є системна та ґрунтовна підтримка вітчизняного виробника. Принциповим пріоритетом є створення робочих місць та сплата податків в Україні.
До слова, співзасновник групи ICU Макар Пасенюк прогнозує падіння української економіки в цьому році на 6-8% з подальшим відновленням за U-кривою.