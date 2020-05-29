Украина испытала модернизированный ракетный комплекс воздух-земля

В Волынской области испытали ракетное вооружение Х-29Т типа воздух-поверхность, которое запускают с самолета МиГ-29 МУ2.

Авиационная ракета Х-29 относится к классу ракет воздух-земля малого радиуса действия.

Она предназначена для уничтожения военной техники, оборонных сооружений (опорные пункты, штабы, контрольно-наблюдательные пункты и т.д.), объектов инфраструктуры (мосты, бетонные взлетно-посадочные полосы), а также кораблей и судов водоизмещением до 10 тыс. тонн.

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Кроме того, в зависимости от типа, подобные ракеты используют различные системы самонаведения. В частности, модель Х-29Т имеет пассивную телевизионную систему Тубус-2. Вес боевой части — 320 кг, дальность применения — от 3 до 12 км.

Напомним, ранее ВСУ испытали ракетный комплекс Корсар. В частности, у него есть усовершенствованный прицел, который значительно расширяет боевые возможности комплекса.