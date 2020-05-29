Україна випробувала модернізований ракетний комплекс повітря-земля

У Волинській області випробовували ракетне озброєння Х-29Т типу повітря-поверхня, яке запускають з літака МіГ-29 МУ2.

Авіаційна ракета Х-29 належить до класу ракет повітря-земля малого радіусу дії.

Вона призначена для знищення військової техніки, оборонних споруд (опорні пункти, штаби, контрольно-спостережні пункти), об’єктів інфраструктури (мости, бетонні злітно-посадкові смуги), а також кораблів та суден водотоннажністю до 10 тис. тонн.

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Крім того, залежно від типу, подібні ракети використовують різні системи самонаведення. Зокрема, модель Х-29Т має пасивну телевізійну систему Тубус-2. Вага бойової частини – 320 кг, дальність застосування – від 3 до 12 км.

Нагадаємо, раніше ЗСУ випробували ракетний комплекс Корсар. Зокрема, він має удосконалений приціл, який значно розширює бойові можливості комплексу.