ВМСУ испытали защиту для новых артиллерийских катеров

Малые бронированные артиллерийские катера ВМС Украины прошли испытания в море.
Моряки на практике проверили технические возможности одного из новых судов.
— Среди разнообразных задач, которые выполняли экипажи, была проверка автоматической системы защиты от наведения оружия противника, — говорится в сообщении.
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Современное оборудование позволяет защитить экипаж и корпус катера с помощью “тепловых ловушек”, которые срабатывают в автоматическом режиме в случае облучения объекта.
Эта система по своим свойствам напоминает системы защиты самолетов.
Как писали Факты ICTV, Министерство обороны Украины определило, какое вооружение приобретут за бюджетные средства в 2020 году.