Малые бронированные артиллерийские катера ВМС Украины прошли испытания в море.

Моряки на практике проверили технические возможности одного из новых судов.

— Среди разнообразных задач, которые выполняли экипажи, была проверка автоматической системы защиты от наведения оружия противника, — говорится в сообщении.

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ВМСУ испытали защиту для новых артиллерийских катеров / 6 фотографий

Современное оборудование позволяет защитить экипаж и корпус катера с помощью “тепловых ловушек”, которые срабатывают в автоматическом режиме в случае облучения объекта.

Эта система по своим свойствам напоминает системы защиты самолетов.

Как писали Факты ICTV, Министерство обороны Украины определило, какое вооружение приобретут за бюджетные средства в 2020 году.