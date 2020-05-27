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Факты / Украина / Общество

ВМСУ испытали защиту для новых артиллерийских катеров

Малые бронированные артиллерийские катера ВМС Украины прошли испытания в море.

Моряки на практике проверили технические возможности одного из новых судов.

— Среди разнообразных задач, которые выполняли экипажи, была проверка автоматической системы защиты от наведения оружия противника, — говорится в сообщении.

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  • ВМСУ испытали защиту для новых артиллерийских катеров
  • ВМСУ испытали защиту для новых артиллерийских катеров
  • ВМСУ испытали защиту для новых артиллерийских катеров
  • ВМСУ испытали защиту для новых артиллерийских катеров
  • ВМСУ испытали защиту для новых артиллерийских катеров
  • ВМСУ испытали защиту для новых артиллерийских катеров
  • ВМСУ испытали защиту для новых артиллерийских катеров
  • ВМСУ испытали защиту для новых артиллерийских катеров
  • ВМСУ испытали защиту для новых артиллерийских катеров
  • ВМСУ испытали защиту для новых артиллерийских катеров
  • ВМСУ испытали защиту для новых артиллерийских катеров
  • ВМСУ испытали защиту для новых артиллерийских катеров
ВМСУ испытали защиту для новых артиллерийских катеров / 6 фотографий

Современное оборудование позволяет защитить экипаж и корпус катера с помощью “тепловых ловушек”, которые срабатывают в автоматическом режиме в случае облучения объекта.

Эта система по своим свойствам напоминает системы защиты самолетов.

Как писали Факты ICTV, Министерство обороны Украины определило, какое вооружение приобретут за бюджетные средства в 2020 году.

Источник: Минобороны

Фото: Минобороны

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