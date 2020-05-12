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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Сколько потеряли украинские ТРЦ за два месяца карантина

За два месяца карантина в Украине торгово-развлекательные центры потеряли почти 7 млрд грн арендных поступлений, а их арендаторы — более 50 млрд грн товарооборота.

— По нашим оценкам, украинские ТРЦ за два месяца карантина потеряли почти 7 млрд грн арендных поступлений. Арендаторы украинских торговых центров потеряли за два месяца больше 50 млрд грн товарооборота. Пострадали также все обслуживающие компании. Те арендаторы, которые работали во время карантина, потеряли в обороте от 15% (супермаркеты) до 50% и более (средства связи, зоотовары, бытовая химия и т. д.), — сообщил глава Украинского совета торговых центров Максим Гаврюшин.

Также он отметил, что массового оттока арендаторов не наблюдается, но есть единичные случаи закрытия магазинов.

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Максим Гаврюшин прогнозирует, что для слабых торговых центров это будет непростой год по вакантности и уровню арендных ставок. Доля свободных площадей в таких ТЦ может вырасти до 10-20%, тогда как успешные ТЦ будут заполненными.

Ранее Факты ICTV писали, что карантин в Украине могут продолжить после 22 мая, поскольку сейчас страна находится на пике распространения коронавируса.

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