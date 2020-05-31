День Киева 2020 отмечают онлайн и в телеформате. Праздничные мероприятия стартовали утром в воскресенье, 31 мая.

С самого утра на местном телеканале транслируют праздничную программу, в рамках которой показывают тематические сюжеты.

Кроме того, в 10.00 начался традиционный Пробег под каштанами, в этом году он проходит онлайн.

— Вместо киевлян бежит команда послов, которые преодолеют дистанцию 5 км по улицам Киева, — уточнили в КГГА.

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Кроме того, киевляне смогут прослушать по радио выступления групп [О], On I Ona, ADAM, Нумер482, Green Grey.

А для пользователей социальных сетей коллективы приготовили современные версии популярных песен о Киеве: в сети будут транслироваться выступления участников Всеукраинского фестиваля хорового искусства Песня над Днепром 2020 имени Анатолия Авдиевского и оркестра Киевского национального академического театра оперетты.

Также 31 мая в 20.00 будет транслироваться концерт Муниципальной академической мужской хоровой капеллы им. Л. Ревуцкого.

Киевлян, которые 31 мая в 20.00 будут проходить возле здания Киевского академического театра оперы и балета для детей и юношества, ждет сюрприз: они увидят музыкальное приветствие артистов с балкона театра.

Напомним, ранее мы писали, что фонтаны в Киеве заработают в День города.