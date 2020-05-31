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Факти / Україна / Суспільство

День Києва 2020 проходить в онлайн-форматі – програма

День Києва 2020 відзначають онлайн і в телеформаті. Святкові заходи стартували вранці у неділю, 31 травня.

З самого ранку на місцевому телеканалі транслюють святкову програму, у рамках якої показують тематичні сюжети.

Крім того, о 10.00 розпочався традиційний Пробіг під каштанами, цьогоріч він проходить онлайн.

– Замість киян біжить команда амбасадорів, які подолають дистанцію 5 км вулицями Києва, – уточнили в КМДА.

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Крім того, кияни зможуть прослухати по радіо виступи гуртів [О], On I Ona, ADAM, Нумер 482, Green Grey.

А для користувачів соціальних мереж колективи приготували сучасні версії популярних пісень про Київ: у мережі транслюватимуться виступи учасників Всеукраїнського фестивалю хорового мистецтва Пісня над Дніпром-2020 імені Анатолія Авдієвського та оркестру Київського національного академічного театру оперети.

Також 31 травня о 20.00 транслюватиметься концерт Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л. Ревуцького.

Киян, які 31 травня о 20.00 проходитимуть біля будівлі Київського академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва, чекає сюрприз: вони побачать музичне вітання артистів з балкону театру.

Нагадаємо, раніше ми писали, що фонтани у Києві запрацюють у День міста.

Джерело: КМДА

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