Запуск космического корабля компании SpaceX Илона Маска Crew Dragon на ракете Falcon 9 впечатляет, потому что один человек сделал то, на что не способны большинство государств мира, заявил второй президент Украины Леонид Кучма.

— Я искренне поражен тем, чего добилась вера и настойчивость фактически одного человека. Но, с другой стороны, мне жаль, потому что того, чего достиг Маск, еще не достигла моя страна. Маск сделал то, на что не способны большинство государств мира. Скажу больше: Маск — один-единственный Маск — победил Россию. Он фактически подвинул Москву с ее места на мировом рынке, — подчеркнул он.

По его мнению, так должна делать и украинская власть, если хочет добиться успеха, в частности, и в сфере космоса.

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— Эта сфера сейчас будет все более важной, она становится фокусом всех инновационных разработок, лакмусовой бумажкой того, готова та или иная страна присоединиться к клубу лидеров нового мира. И я точно знаю, что все шансы и возможности для этого пока у нас остались. Современные технологии, научная школа, высококлассные кадры, в конце-концов — богатая историческая традиция. Но с таким отношением к отрасли время работает не в нашу пользу, — отметил Кучма.

Поэтому, по его мнению, пришло время вернуть Украине статус космического государства.

Напомним, Леонид Кучма более 30 лет посвятил космосу. Работал в КБ Южное первым заместителем генерального конструктора, а затем гендиректором Южмаша. При его участии разработана легендарная ракета СС-18 Сатана, реализован проект СС-24 или Скальпель, Блок Е (система для высадки человека на поверхность Луны и ее возвращения на орбитальный модуль), ракетоноситель Зенит-2.

Также, по при его президентстве Украина вошла в первую пятерку стран мира по количеству космических запусков и стала участницей международного консорциума Морской старт, для которого была разработана ракета Зенит-3SL. Именно Зенит Маск считает лучшим носителем после своих собственных разработок.

Леонид Кучма в 2018 году стал Почетным академиком Международной академии астронавтики.

Мы рассказывали, как Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX, который 30 мая стартовал с двумя американскими астронавтами, 31 мая в 17.30 по Киеву успешно пристыковался к Международной космической станции.

Источник: Дарка Оліфер