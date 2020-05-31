Запуск космічного корабля компанії SpaceX Ілона Маска Crew Dragon на ракеті Falcon 9 вражає, бо одна людина зробила те, на що не здатні більшість держав світу, заявив другий президент України Леонід Кучма.

– Я щиро вражений тим, чого домоглася віра та наполегливість фактично однієї людини. Але, з іншого боку, мені шкода, бо того, чого досяг Ілон Маск, ще не досягла моя країна. Маск зробив те, на що не здатні більшість держав світу. Скажу більше: Маск – один-єдиний Маск – переміг Росію. Він фактично посунув Москву з її місця на світовому ринку, – наголосив він.

На його думку, так має робити і українська влада, якщо хоче досягти успіху, зокрема, й у сфері космосу.

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– Ця сфера зараз буде все важливішою, вона стає фокусом усіх інноваційних розробок, лакмусовим папірцем того, чи готова та чи інша країна приєднатися до клубу лідерів нового світу. І я точно знаю, що всі шанси та можливості для цього поки що в нас залишились. Сучасні технології, наукова школа, висококласні кадри, врешті – багата історична традиція. Але з таким відношенням до галузі час працює не на нашу користь, – наголосив Кучма.

Тому, за його словами, настав час повернути Україні статус космічної держави.

Нагадаємо, Леонід Кучма більше 30 років присвятив космосу. Працював у КБ Південне першим заступником генерального конструктора, а потім гендиректором Південмашу. За його участі розроблена легендарна ракета СС-18 Сатана, реалізовано проект СС-24 або Скальпель, Блок Є (система для висадки людини на поверхню Місяця та її повернення на орбітальний модуль), ракетоносій Зеніт-2.

Також, за його президентства Україна увійшла до першої п’ятірки країн світу за кількістю космічних запусків та стала учасницею міжнародного консорціуму Морський старт, для якого була розроблена ракета Зеніт-3SL. Саме Зеніт Ілон Маск вважає найкращим носієм після своїх власних розробок.

Леонід Кучма у 2018 році став Почесним академіком Міжнародної академії астронавтики.

Ми розповідали, як Crew Dragon компанії Ілона Маска SpaceX, який 30 травня стартував з двома американськими астронавтами, 31 травня о 17.30 за Києвом успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції.

Джерело: Дарка Оліфер