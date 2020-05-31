PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Все по плану: Crew Dragon пристыковался к МКС

Космический корабль Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX, который 30 мая стартовал с двумя американскими астронавтами — Бобом Бенкеном и Дугласом Херли, 31 мая в 17.30 по Киеву успешно пристыковался к Международной космической станции.

За трансляцией этого исторического события на канале SpaceX наблюдают более миллиона человек.

ЧитайтеКорабль Crew Dragon с двумя астронавтами NASA запустили на МКС

Первоначально запуск Crew Dragon планировали на 27 мая, но помешали погодные условия. Поэтому корабль стартовал с космодрома на мысе Канаверал во Флориде 30 мая в 22.20 по киевскому времени.

Все, что нужно знать об историческом запуске, и кто полетел на борту корабля Crew Dragon, читайте в нашем материале.

Фото: SpaceX

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка