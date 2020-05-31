Космический корабль Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX, который 30 мая стартовал с двумя американскими астронавтами — Бобом Бенкеном и Дугласом Херли, 31 мая в 17.30 по Киеву успешно пристыковался к Международной космической станции.

За трансляцией этого исторического события на канале SpaceX наблюдают более миллиона человек.

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Первоначально запуск Crew Dragon планировали на 27 мая, но помешали погодные условия. Поэтому корабль стартовал с космодрома на мысе Канаверал во Флориде 30 мая в 22.20 по киевскому времени.

Все, что нужно знать об историческом запуске, и кто полетел на борту корабля Crew Dragon, читайте в нашем материале.

Фото: SpaceX