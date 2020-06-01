Курс гривні до долара не зможе продемонструвати зміцнення української валюти у 2020 році через несприятливу економічну ситуацію в Україні.

Такий прогноз дав міністр фінансів Сергій Марченко та наголосив, що зростання курсу гривні до 35 або 40 грн/$1 вдалося уникнути завдяки діям Національного банку.

За його словами, в країні спостерігають певні короткочасні фактори для зміцнення державної валюти, але їх замало.

– Але я б не сказав, що ми досить міцні як економіка, щоб зміцнювати свою валюту, – сказав Марченко.

В Україні зберігається негативне сальдо торгового балансу, а офіційний прогноз сальдо зовнішньої торгівлі товарами та послугами – мінус $8,3 млрд, нагадав міністр.

Яким був курс гривні останні дні

Тривалий час курс гривні демонструє незначні коливання.

На 1 червня НБУ встановив курс долара на рівні 26,86 грн, зміцнивши гривню на 4 копійки у порівнянні з минулим днем.

Як відомо, у держбюджеті-2020 закладено курс на рівні 30 грн/$1. Цей курс Марченко називає “реалістично-оптимістичним”.

Причини падіння курсу гривні

У Нацбанку причинами падіння курсу держвалюти в квітні та на початку травня називали зниження економічної активності та скорочення імпорту, що впливає на зменшення попиту на іноземну валюту.

Такі явища спостерігаються не тільки в Україні та пов’язані з карантинними заходами через коронавірус.

Також у НБУ бачать проблему в сильному здешевшанні енергоносіїв.

Читайте: 5-6 червня Україна отримає перший транш МВФ

Прогноз курсу гривні на літо

Влітку не слід очікувати різких стрибків курсу гривні до долара, вважає економіст Олексій Кущ.

За його прогнозом, курс української валюти встановиться на позначці 27 грн/1$ і трохи коливатиметься в обидва боки.

Стабільність гривні експерт пояснює тим, що активність у бізнесі відновлюватиметься дуже повільно. Крім того, населення майже не витрачає гроші через нестабільну ситуацію у зв’язку з коронавірусом.

Значні курсові коливання можуть розпочатися восени.