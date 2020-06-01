Кількість підозрюваних у справі про зґвалтування жінки у Кагарлицькому відділенні поліції може збільшитися.

– Найближчим часом, однозначно, перелік підозрюваних і у цій справі розшириться. Там не тільки двоє осіб, – повідомив глава парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.

Він зазначив, що наразі у справі про зґвалтування перевіряють всіх посадовців відділку – від керівника до чергового.

Також Денис Монастирський повідомив, що працівники Кагарлицького відділення поліції були аболютно впевнені у своїй безкарності. Вони не намагалися приховати сліди цього злочину, оскільки навіть не змили кров у приміщенні.

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Наразі проводять 43 експертизи. За словами Дениса Монастирського, затримані поліцейські не визнають, що скоїли злочин і заявляють, що жінка сама погодилася на статевий зв’язок.

Нагадаємо, 24 травня у поліцію надійшло повідомлення про те, що в лікарню Кагарлика звернулася 26-річна жінка, яку побили та зґвалтували двоє поліцейських.

Напередодні постраждалу привезли у якості свідка на допит, який стосувався крадіжки майна. На неї вдягали протигаз, стріляли з пістолета над головою. Наступного дня жінку відпустили.

ДБР вже оголосило про підозру 29-річному оперативнику Сергію Сулимі та 35-річному начальнику сектору кримінальної поліції Миколі Кузіву. За результатами першого службового розслідування звільнили 10 працівників поліції.