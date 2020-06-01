Как можно было записать президента страны? Зеленский о пленках Байдена

Президент Владимир Зеленский отрицает свою причастность к появлению записей разговоров между пятым президентом Украины Петром Порошенко и бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

В интервью британской газете The Telegraph он призвал не втягивать Украину в президентскую кампанию США.

— Зачем нужно снова втягивать в это Украину? Сейчас мы имеем двухпартийную поддержку в США. Есть поддержка президента Трампа. Эти записи не являются чем-то приоритетным, — сказал Зеленский.

Украина не хочет влиять на внутриполитическую или внешнеполитическую ситуацию в любой стране.

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— Я ничего не знаю о деталях этого соглашения. И было ли это соглашение достигнуто или отвергнуто, и существовало ли вообще это соглашение. Меня интересует только то, как можно было подслушать и записать на пленку офис президента Украины, — сказал Зеленский.

Что за пленки Байдена

19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, где якобы американский политик Джозеф Байден заставляет экс-президента Украины Петра Порошенко принять нужные ему решения.

Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая сказал, что реагировать на информацию Деркача должны правоохранительные органы. 20 мая утром Офис генпрокурора сообщил, что начал проверку заявления нардепа по статье Измена и злоупотреблении властью.

Петр Порошенко “пленки” назвал попыткой повлиять на отношение США к Украине.

Джо Байден является претендентом на кресло в Белом доме. По последним соцопросам в США демократ Байден опередил действующего президента США Дональда Трампа в предвыборной гонке.

Напомним, депутаты Верховной Рады Украины инициируют создание временной следственной комиссии по записей разговоров Джо Байдена и Петра Порошенко, обнародованных внефракционным нардепом Андреем Деркачем.