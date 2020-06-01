Як можна було записати президента країни? Зеленський про плівки Байдена

Президент Володимир Зеленський заперечує свою причетність до появи записів розмов між п’ятим президентом України Петром Порошенко та колишнім віце-президентом США Джо Байденом.

В інтерв’ю британській газеті The Telegraph він закликав не втягувати Україну у президентську кампанію США.

– Навіщо потрібно знову втягувати в це Україну? Зараз ми маємо двопартійну підтримку в США. Є підтримка президента Трампа. Ці записи не є чимось пріоритетним, – сказав Зеленський.

Читайте: Це російська провокація: реакція Європейської солідарності на плівки Порошенка

Україна не хоче впливати на внутрішньополітичну або зовнішньополітичну ситуацію в будь-якій країні.

– Я нічого не знаю про деталі цієї угоди. І чи була ця угода досягнута або відкинута, і чи існувала взагалі ця угода. Мене цікавить тільки те, як можна було підслухати і записати на плівку офіс президента України, – сказав Зеленський.

Що за плівки Байдена

19 травня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, де нібито американський політик Джозеф Байден змушує екс-президента України Петра Порошенка прийняти потрібні йому рішення.

Володимир Зеленський на прес-конференції 20 травня сказав, що реагувати на інформацію Деркача повинні правоохоронні органи.

20 травня вранці Офіс генпрокурора повідомив, що розпочав перевірку заяви нардепа за статтею державна зрада і зловживання владою.

Петро Порошенко назвав “плівки” спробою вплинути на ставлення США до України.

Джо Байден є претендентом на крісло у Білому домі. За останніми соцопитуваннями у США демократ Байден випередив чинного президента США Дональда Трампа у передвиборчих перегонах.

Нагадаємо, депутати Верховної Ради України ініціюють створення тимчасової слідчої комісії щодо записів розмов Джо Байдена і Петра Порошенка, оприлюднених позафракційним нардепом Андрієм Деркачем.