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Факты / Украина

Хватит нас карантинить! Под Кабмином протестуют рестораторы

В Киеве под стенами Кабмина проходит мирная акция с требованием полностью восстановить работу заведений питания.

В частности, речь идет о разрешении на работу ресторанов с клиентами в залах.

В Киеве под Кабмином протестуют рестораторы

На митинг вышли около 500 работников сферы обслуживания — официанты, повара, бармены, владельцы бизнесов.

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В Киеве под Кабмином протестуют рестораторы

Организатором акции является Украинская ресторанная ассоциация.

Вместе с собой они взяли черпаки, кастрюли, тарелки, ложки и плакаты со слоганами Открывайте рестораны! Миллионы безработных, Все хотят быть #Велюр, Хватит нас карантинить и другие.

В Киеве под Кабмином протестуют рестораторы

Правопорядок возле Кабмина охраняют около 50 полицейских. Акция проходит мирно и даже с живой музыкой.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что понимает боль украинских предпринимателей, чей бизнес связан со сферой обслуживания, однако заведения питания полноценно смогут заработать не раньше, чем с 10 июня.

Адаптивный карантин предусматривает, что возобновление работы может произойти не во всех областях: все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионах.

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