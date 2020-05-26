Полноценное открытие ресторанов и кафе возможно с 10 июня.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 26 мая.

— Если мы говорим о кафе и ресторанах, сейчас возможна работа только открытых террас, кроме того, работа на вынос. Полноценная работа может возобновиться с 10 июня, — сказал министр.

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Также он добавил, что Минздрав с пониманием относится к просьбе украинских предпринимателей относительно полноценного открытия ресторанов и кафе. Но на сегодня эпидемиологическая ситуация не позволяет этого сделать.

Напомним, что правительство приняло решение о введении адаптивного карантина в Украине с 22 мая. С 25 мая возобновили работу общественный транспорт и детские сады в отдельных областях.