PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Рестораны и кафе могут полноценно заработать с 10 июня

Полноценное открытие ресторанов и кафе возможно с 10 июня.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 26 мая.

— Если мы говорим о кафе и ресторанах, сейчас возможна работа только открытых террас, кроме того, работа на вынос. Полноценная работа может возобновиться с 10 июня, — сказал министр.

Читайте: К послаблению карантина в Украине не готовы восемь областей (СПИСОК)

Также он добавил, что Минздрав с пониманием относится к просьбе украинских предпринимателей относительно полноценного открытия ресторанов и кафе. Но на сегодня эпидемиологическая ситуация не позволяет этого сделать.

Напомним, что правительство приняло решение о введении адаптивного карантина в Украине с 22 мая. С 25 мая возобновили работу общественный транспорт и детские сады в отдельных областях.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка