Киевские туроператоры, агентства, гостиницы и рестораны недополучили $1 млрд в апреле и мае 2020 года из-за карантин.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

— Пандемия ощутимо ударил по туристической сфере Киева. В апреле и мае туроператоры, агентства, гостиницы и рестораны недополучили $1 млрд. А это и потери города, — отметил Кличко.

Также он подчеркнул, что восстановление туризма зависит от работы железнодорожного и авиационного транспорта.

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Мэр добавил, что с 30 мая в Киеве откроются гостиницы, а с 1 июня, по решению правительства, возобновится работа междугородного сообщения — автобусного и железнодорожного.

Виталий Кличко надеется, что в первую очередь в столице восстановится внутренний туризм, а после отмены запрета на авиасообщение с 15 июня — и внешний.

Ранее Факты ICTV писали, что 27 мая Укрзализныця возобновила работу железнодорожных билетных касс. Они открыдись с 08.00 на всех вокзалах страны.