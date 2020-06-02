СБУ обнаружила в Мариуполе террориста, который пытал военнопленных

Контрразведка Службы безопасности Украины обнаружила в районе проведения ООС бывшего боевика из так называемой группы Безлера, который участвовал в пытках украинских военных и мирного населения на временно оккупированных территориях Донецкой области.

Этот мужчина в 2014 году добровольно присоединился к террористической группе российского диверсанта, подполковника военной разведки РФ Игоря Безлера. Там он занимался антиукраинской пропагандой.

Среди прочего, боевик присутствовал на допросах военнопленных, над которыми издевались. Пленных держали в помещении бывшего Горловского управления по борьбе с организованной преступностью милиции.

Его работа заключалась в том, чтобы снимать на камеру насильно полученные “признания”, после чего распространять все видео на сайтах так называемых Л/ДНР и в соцсетях. Часто эти кадры использовали российские СМИ для создания пропагандистских сюжетов.

Кроме того, применяя физическое и моральное давление и угрожая оружием, боевик унижал пленных и заставлял их выполнять различную грязную работу.

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В 2015 году начались споры между “криминальными авторитетами” за раздел сфер влияния между группировками боевиков.

Тогда мужчина испугался за свою жизнь и сбежал на мирную территорию Украины, а недавно силовики обнаружили его в Мариуполе. Свидетели событий 2014 года узнали в нем подручного Безлера. Во время обысков в доме террориста следователи изъяли материалы, которые будут приобщены к доказательной базе.

Боевику сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

20 мая работники СБУ также обнаружили в Мариуполе экс-милиционера, который собирал данные о сотрудниках СБУ для ФСБ.