СБУ виявила у Маріуполі терориста, який катував військовополонених

Контррозвідка Служби безпеки України виявила у районі проведення ООС колишнього бойовика з так званої групи Безлера, який брав участь у катуваннях українських військових та мирного населення на тимчасово окупованих територіях Донецької області.

Цей чоловік у 2014 році добровільно приєднався до терористичної групи російського диверсанта, підполковника військової розвідки РФ Ігоря Безлера. Там він займався антиукраїнською пропагандою.

Серед іншого, бойовик був присутній на допитах військовополонених, над якими знущалися. Полонених утримували у приміщенні колишнього Горлівського управління у боротьбі з організованою злочинністю міліції.

Його робота полягала у тому, аби знімати на камеру насильно отримані “зізнання”, після чого поширювати всі відео на сайтах так званих Л/ДНР і в соцмережах. Часто ці кадри використовували російські ЗМІ для створення пропагандистських сюжетів.

Крім того, застосовуючи фізичний і моральний тиск та погрожуючи зброєю, бойовик принижував полонених та змушував їх виконувати різну брудну роботу.

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У 2015 році почалися суперечки між “кримінальними авторитетами” за розподіл сфер впливу між угрупованнями бойовиків.

Тоді чоловік злякався за своє життя і втік на мирну територію України, а нещодавно силовики виявили його у Маріуполі. Свідки подій 2014 року впізнали у ньому підручного Безлера. Під час обшуків у домі терориста, слідчі вилучили матеріали, які будуть долучені до доказової бази.

Бойовику повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної організації). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

20 травня працівники СБУ також виявили у Маріуполі екс-правоохоронця, який збирав дані про співробітників СБУ для ФСБ.