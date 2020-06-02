Україна готова до широких компромісів на переговорах по Донбасу, але не поступиться суверенітетом і територіальною цілісністю.

Є червоні лінії, які ніколи не будуть перетнуті, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після зустрічі з міністром МЗС Німеччини Хайко Маасом.

– Ми намітили під час тієї дискусії ряд питань, які потребують вирішення. І з тих пір послідовно і наполегливо шукаємо рішення, які б дозволили рухатися вперед в мирному врегулюванні на Донбасі, але, в той же час, я хочу це підкреслити, не приводили до перетину червоних ліній, – зазначив Кулеба.

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Кулеба подякував Маасу за розуміння чутливості цієї ситуації.

Нормандські переговори

Нормандські переговори востаннє відбулись у грудні 2019 року. На них домовились про обмін утримуваними особами. Росія вимагала провести на Донбасі місцеві вибори, на що не погодилась Україна. Водночас, у кінці року терористи з ”ДНР” і ”ЛНР” відпустили українських полонених.

30 квітня відбулась відеоконференція за участю міністрів закордонних справ Німеччини, Франції, України та Росії. Мали підготувати документи до нових переговорів.

Але після неї міністр МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що після нормандського саміту в Парижі була реалізована лише одна домовленість, ухвалена на грудневій зустрічі: відбувся обмін утримуваними особами. Тому наступної зустрічі, поки не буде.