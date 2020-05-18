Россия тратит на оккупацию Донбасса $5 млрд в год — Резников

Содержание гибридных сил и оккупационной администрации на Донбассе стоит России около $5 млрд в год.

От этом заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

— $1,3 млрд идет на содержание администраций, а около $ 3,7 млрд — на войну. Это без Крыма, — отметил Резников.

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Средства запрашивают в официальных органов РФ, а финансирование происходит в рублях из Фонда национального благосостояния России.

— Россия не сможет долго финансировать Донбасс, ведь сейчас ее экономика пострадала из-за коронавируса. Эти $5 млрд при нынешнем падении — тоже вопрос. Здесь свою бы территорию удержать: Россия — тоже не монолитное государство. Поэтому у нас есть серьезный и реальный шанс, — предположил он.

Напомним, Украина в очередной раз заявила о невозможности закрепления особого статуса временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей в Конституции.