Полную ответственность за ситуацию с водой в Крыму несет Россия — Кулеба

Украина внимательно следит за событиями, которые происходят на оккупированном Крымском полуострове, где сложилась более чем критическая ситуация из-водоснабжения.

Кроме того, пока нет никаких инструментов для ее решения с точки зрения государства-оккупанта Российской Федерации.

Об этом в эфире Свободы слова на ICTV сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

— Мы не планируем помогать России решать ее проблемы. Я подчеркиваю, что, согласно международному праву, полную ответственность за ситуацию на оккупированном полуострове несет государство-оккупант, — отметил он.

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Напомним, Украина прекратила водоснабжение в Крым в 2014 году после аннексии полуострова. В начале 2020 года оккупационная “власть” Крыма заявила, что объем воды в крымских водохранилищах за 2019 год сократился на 85 млн кубометров. Позже стало известно, что в Симферополе в феврале 2020 года запасов питьевой воды осталось максимум на 90-100 дней.

Тогда и заговорили о возможном восстановлении водоснабжения в Крым со стороны Украины.

Но уже в марте 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что позиция государства по водоснабжению Крыма остается неизменной до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины.