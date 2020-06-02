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Факти / Україна / Суспільство

Загрози повномасштабної війни Росії проти України наразі не існує – Резніков

Загрози повномасштабної війни Росії проти України на сьогодні не існує, проте залишається виклик, з яким Україна живе вже шість років.

Про це в ефірі Свободи слова на ICTV повідомив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Зокрема, він зазначив, що загрози не існує тому, що 350 тис. українських військових вже пройшли випробування на східному фронті. Крім того, унеможливлює її і економічна криза та пандемія коронавірусу.

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Олексій Резніков також прокоментував питання відновлення водопостачання до Криму.

– Якщо Росія офіційно звернеться до Києва, буде дуже проста відповідь: звільняйте окупований Крим, звільняйте окупований Донбас, забирайте свої війська з території України, і ми відновимо водопостачання для громадян України у вільному Криму.

Раніше питання відновлення водопостачання у Крим прокоментував і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він зауважив, що повну відповідальність за ситуацію з водою несе Росія.

Зі свого боку, Україна не планує допомагати державі-окупанту вирішувати її проблеми.

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