В МВД отчитались о количестве нарушителей правил дорожного движения 2 июня и опубликовали список, который содержит частичные данные номерных знаков автомобилей, значительно превысивших максимально допустимую скорость.

Фрагменты номеров обнародовал заместитель главы МВД Антон Геращенко. В него вошли авто, которые ехали со скоростью 170 км в час и выше.

На первом месте оказался Porsche Cayenne, который ехал по трассе Киев – Харьков. Его скорость составила 210 км в час. Водитель данного авто имеет полтавскую регистрацию, куда ему и отправят квитанцию на 510 грн штрафа.

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Геращенко отметил другой антирекорд, который установил владелец авто ХХ7799ХХ. Водитель данного транспортного средства за один день 11 раз нарушил скоростной лимит.

Также замминистра указал, что во второй день работы системы на 40% стало меньше фактов превышения скорости.

1 июня заработала фото- и видеофиксация нарушений ПДД. Пока камеры установлены в Киеве и области. За первые 17 часов работы системы было зафиксировано 35 762 события.

Штрафы за превышение скорости будут присылать по Укрпочте или их можно увидеть в электронном кабинете водителя в системе МВД.

Стоимость за превышение скорости будет меняться в зависимости от того, насколько она превышена. Если на 20 км/ч, тогда штраф составит 255 грн, на 50 км/ч — 510 грн.

Сейчас в столице работают 20 камер, а в Киевской области — 30. Их расположение приходится на самые аварийные участки дороги. По всей Украины камеры планируют установить до конца 2020 года.

Пока они могут фиксировать только превышение скорости, но позже они будут отслеживать и другие нарушения. В частности, проезд на красный свет или по полосе общественного транспорта.

Источник: Антон Геращенко

Фото: Антон Геращенко