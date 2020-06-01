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Факты / Видео / Украина

Автофиксация нарушений ПДД: как работает и где установлены камеры

С 1 июня в Киеве и области наконец заработала фото- и видеофиксация нарушений режима скорости. За первые 8 минут работы система обнаружила 262 факта превышения скорости. А уже к 11 утра в полиции насчитали более тридцати тысяч нарушителей.

Всех камер — полсотни: 20 в Киеве, 30 в области — на наиболее аварийных участках. Всю информацию обрабатывают компьютеры в МВД. Люди только проверяют данные.

Письмо счастья будут направлять по месту регистрации владельцу автомобиля. Если это евробляха – отвечать будет лицо, которое завезло авто из-за рубежа. Если не живете по прописке, проверить, не висит ли на вас штраф, можно в электронном кабинете водителя или в приложении Дія. Правда, пока это удается не всем.

В Украине заработала фото- и видеофиксация нарушений ПДД

Пока камеры будут фиксировать лишь превышение скорости. Впоследствии будут отслеживать и другие нарушения — например, проезд на красный свет или по полосе общественного транспорта. К концу года видеофиксация должна заработать по всей Украине. Подробности — в сюжете Татьяны Наконечной и Олега Корниенко.

Водители-нарушители получат так называемые письма счастья со штрафами. За превышение скорости на 20 км и более — 255 грн, более чем на 50 км — 510 грн.

Адреса, где в Киеве установлены камеры автоматической фиксации ПДД, можно посмотреть здесь.

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