Рада директорів МВФ розгляне нову програму stand-by для України 9 червня під час засідання. Також планують дати оцінку попередній програмі EFF, відкритій у 2015 році.

Передбачається, що перший транш становитиме $1,9 млрд і буде виділений відразу після схвалення програми радою директорів.

Позитивне рішення МВФ за новою програмою вже дозволило уряду України отримати макрофінансову допомогу від ЄС у розмірі €500 млн і відкриє кредит Світового банку до $1 млрд.

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Програма stand-by розрахована на 18 місяців. За цей період Україна може отримати $5 млрд кредитних коштів кількома траншами. Однак рішення щодо виділення кожного наступного траншу узгоджуватиметься окремо.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль раніше повідомляв, що Україна очікує затвердження 5 червня Радою директорів МВФ першого траншу погодженої програми.

За його словами, перший транш від МВФ буде на $1,9 млрд, восени буде $1,6 млрд, і наступного року – $1,5 млрд.

Джерело: МВФ