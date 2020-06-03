Украина готова обсудить особый статус Донбасса и Крыма в пределах государства — Кулеба

Украина готова обсуждать особый статус Донбасса и Крыма, но только в пределах государства.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, добавив, что украинская сторона готова вести переговоры об особом статусе этих регионов в пределах Украины, не придавая им право вето на любые общенациональные решения.

— Мы предлагаем России очень простое решение: мы никогда не будем пересекать наши красные линии, которые являются суверенитетом и контролем нашей границы, — сказал Кулеба.

Также министр подчеркнул, что Украина никогда не откажется от суверенного контроля над Донбассом и Крымом.

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В 2014 году РФ незаконно вторглась на украинскую территорию и аннексировала ее часть — АР Крым. Она захватила стратегические объекты полуострова и установила там свою незаконную власть.

С тех пор в Крыму постоянно нарушаются права коренных жителей, в частности крымских татар. Аннексию территории не признали представители ЕС и США. Украина регулярно проводит переговоры со своими международными партнерами по поводу возможности деоккупации Крыма и возвращения территории в состав Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость разработки четкой стратегии деоккупации Крыма.