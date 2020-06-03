Україна готова обговорити особливий статус Донбасу і Криму в межах держави – Кулеба

Україна готова обговорювати особливий статус Донбасу і Криму, але тільки в межах держави.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, додавши, що українська сторона готова вести переговори про особливий статус цих регіонів у межах України, не надаючи їм право вето на будь-які загальнонаціональні рішення.

– Ми пропонуємо Росії дуже просте рішення: ми ніколи не будемо перетинати наші червоні лінії, які є суверенітетом і контролем нашого кордону, — сказав Кулеба.

Також міністр підкреслив, що Україна ніколи не відмовиться від суверенного контролю над Донбасом або Кримом.

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У 2014 році РФ незаконно вторглася на українську територію та анексувала її частину – АР Крим. Вона захопила стратегічні об’єкти півострова та встановила там свою незаконну владу.

З того часу у Криму постійно порушуються права корінних жителів, зокрема кримських татар. Анексію території не визнали представники ЄС та США. Україна регулярно проводить переговори зі своїми міжнародними партнерами з приводу можливості деокупації Криму та повернення території до складу України.

Президент України Володимир Зеленський наголосив про необхідність розроблення чіткої стратегії деокупації Криму.