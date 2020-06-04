Повысят ли тарифы на электроэнергию в 2020 — председатель комитета Рады

На совещании президента было четко заявлено, что в 2020 году повышения тарифов на электроэнергию для населения в Украине не будет.

Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус и добавил, что льготную категорию потребления до 100 кВт-ч для населения не отменят.

В то же время Герус не исключает, что со временем тарифы вырастут, в частности, из-за инфляции.

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Сколько украинцы платят за электроэнергию

Граждане платят за электроэнергию по тарифам для населения, которые устанавливаются государственным регулятором (НКРЭКУ).

Сейчас базовый тариф для населения рассчитывается по следующей формуле: 0-100 кВт-ч/месяц — 0,9 грн, свыше 100 кВт-ч/месяц — 1.68 грн.

Тариф для домов с электрообогревом: до 3 тыс. кВт-ч/месяц — 0,9 грн, свыше 3 тыс. кВт-ч/месяц — 1,68 грн.

Тариф для многодетных семей и общежитий — 0,9 грн независимо от объемов потребления.