Чи підвищать тарифи на електроенергію в 2020 – голова комітету Ради

На нараді президента було чітко заявлено, що у 2020 році підвищення тарифів на електроенергію для населення в Україні не буде.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус та додав, що пільгову категорію споживання до 100 кВт-год для населення не скасують.

Водночас Герус не виключає, що з часом тарифи зростуть, зокрема, через інфляцію.

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Скільки українці платять за електроенергію

Громадяни платять за електроенергію за тарифами для населення, які встановлюються державним регулятором (НКРЕКП).

Нині базовий тариф для населення вираховується за такою формулою: 0-100 кВт-год/місяць – 0,9 грн, понад 100 кВт-год/місяць – 1.68 грн.

Тариф для будинків із електроопаленням: до 3 тис. кВт-год/ місяць – 0,9 грн, понад 3 тис. кВт-год/місяць – 1,68 грн.

Тариф для багатодітних сімей та гуртожитків – 0,9 грн незалежно від обсягів споживання.