Нардеп от фракции Голос Ярослав Железняк от имени всей политической силы сделал символический подарок Кабмину — рюкзак чиновника.

О нем он рассказал с трибуны Верховной Рады, когда парламент рассматривал правительственную программу действий.

— Правительство не нашло нянь для бизнесменов, но почему-то решило, что мы с вами являемся нянями для правительства. Поэтому мы с фракцией Голос решили помочь правительству и собрали такой рюкзачок для чиновника, — заявил депутат.

В рюкзак он положил пузырьки, чтобы Кабмин “не замыливал глаза гражданам”, батончик, “чтобы не тормозить”, а также учебник по экономике, заявив, что там много интересной информации.

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Затем нардеп достал расчеты из бюджета и отложил их, добавив: Это очень сложно для вас, оно вам не нужно.

Правительственная программа

Программу действий Кабмин подал в Раду еще в апреле, однако нардепы были недовольны документом. Сначала комитет евроинтеграции отправил на доработку программу деятельности Кабинета министров. В целом 12 из 23 комитетов Рады выразили неудовлетворенность по поводу программы.

На заседании 4 июня Верховная Рада снова отправила на доработку программу деятельности Кабинета министров.