Нардеп від фракції Голос Ярослав Железняк від імені всієї політичної сили зробив символічний подарунок Кабміну – рюкзак урядовця.

Про нього він розповів з трибуни Верховної Ради, коли парламент розглядав урядову програму дій.

– Уряд не знайшов нянь для бізнесменів, але чомусь вирішив, що ми з вами є нянями для уряду. Тому ми з фракцією Голос вирішили допомогти уряду і зібрали такий рюкзачок для урядовця, – заявив депутат.

У рюкзак він поклав бульбашки, аби Кабмін “не замилював очі громадянам”, батончик, “аби не гальмувати”, а також підручник з економіки, заявивши, що там багато цікавої інформації.

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Потім нардеп дістав розрахунки до бюджету та відклав їх, додавши: Це дуже складно для вас, воно вам не потрібне.

Урядова програма

Програму дій Кабмін подав до Ради ще у квітні місяці, проте нардепи були незадоволені документом. Спочатку комітет євроінтеграції відправив на доопрацювання програму діяльності Кабінету міністрів. Загалом 12 з 23 комітетів Ради висловили невдоволення з приводу програми.

На засіданні 4 червня Верховна Рада знову відправила на доопрацювання програму діяльності Кабінету міністрів.