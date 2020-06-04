Программу правительства отправили на доработку

На заседании 4 июня Верховная Рада отправила на доработку программу деятельности Кабинета министров.
Соответствующее решение поддержали 245 народных депутатов.
Как голосовали депутаты:
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Направить программу на доработку попросил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Он отметил, что в первую очередь важно содержание и качество документа, нужно, чтобы программа была профессионально написана, а главное выполнялась.
— Именно поэтому сегодня я буду просить народных депутатов отправить ту программу деятельности правительства, которая сейчас вынесена на голосование, на доработку.
После соответствующего решения Кабинет министров сможет внести уже обновленную программу деятельности, которую доработает совместно с депутатами.
Кабинет министр подал в Раду проект о программе деятельности правительства еще 13 апреля, в приоритетах — пенсии и оклады медикам.
Меры по преодолению коронавируса и поддержке населения определены как краткосрочные приоритеты.