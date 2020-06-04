Дело Раисы Богатыревой: суд отменил арест

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины отменила меру пресечения главе Минздрава времен Януковича Раисе Богатыревой.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Причиной отмены стало невручение сообщения о подозрении прокуратурой Киева.

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— В результате судебного разбирательства суд отменил решение следственного судьи Печерского районного суда г. Киева и отклонил ходатайство о применении меры пресечения к подозреваемому. Киевская городская прокуратура допустила грубые нарушения норм Уголовно-процессуального кодекса Украины в части надлежащего обслуживания уведомления о подозрении, — говорится в сообщении.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство адвокатов Богатыревой, которые требовали отмены меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью освобождения под залог.

— Фигурант дела обвиняется в совершении уголовного преступления по ч. 5 ст. 191 УК Украины: захват чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группы лиц, особенно в больших количествах, — добавили в сообщении.

Министр здравоохранения времен президентства Януковича Раиса Богатырева была арестована в августе 2019 года, сразу после прибытия в Украину из-за рубежа.

Суд принял решение удерживать ее в камере СИЗО, однако на следующий день один из бывших соратников Виктора Януковича Вадим Новинский внес залог в размере 6 млн гривен, и Раиса Богатырева вышла на свободу.

Для продолжения судебного дела столичная прокуратура должна была подготовить сообщение о подозрении, однако в течение десяти месяцев этого не произошло.

Источник: Судова влада України