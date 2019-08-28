Суд отправил Раису Богатыреву под стражу на два месяца с правом внесения залога.
Экс-руководительницу министерства здравоохранения Украины Раису Богатыреву взяли под стражу с правом внесения залога.
Такое решение принял Печерский районный суд Киева.
Срок действия постановления определен до 21 октября 2019 включительно, но в пределах срока досудебного расследования.
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Залог для Богатыревой установили в размере 6 млн грн.
Бывший министр юстиции Елена Лукаш сообщила, что залог за Богатыреву внесет в ближайшее время народный депутат Вадим Новинский.
Напомним, 27 августа экс-министр здравоохранения времен Виктора Януковича Раиса Богатырева вернулась в Украину и была задержана полицией. Ночь она провела в СИЗО.