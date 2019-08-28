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Факты / Украина

Богатыреву арестовали на два месяца

Суд отправил Раису Богатыреву под стражу на два месяца с правом внесения залога.

богатыреву арестовали

Экс-руководительницу министерства здравоохранения Украины Раису Богатыреву взяли под стражу с правом внесения залога.

Такое решение принял Печерский районный суд Киева.

Срок действия постановления определен до 21 октября 2019 включительно, но в пределах срока досудебного расследования.

Читайте: Арест Богатыревой: биография и в чем подозревают скандального экс-министра

Залог для Богатыревой установили в размере 6 млн грн.

Бывший министр юстиции Елена Лукаш сообщила, что залог за Богатыреву внесет в ближайшее время народный депутат Вадим Новинский.

Фото: УНИАН

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