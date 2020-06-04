Справа Раїси Богатирьової: суд скасував арешт

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України відмінила запобіжний захід очільниці МОЗ часів Януковича Раїсі Богатирьовій.

Про повідомили у прес-службі суду.

Причиною скасування стало невручення повідомлення про підозру прокуратурою Києва.

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– За результатами судового розгляду суд скасував ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва та відмовив у задоволенні клопотання про застосування до підозрюваної запобіжного заходу. Прокуратурою міста Києва були допущені грубі порушення норм КПК України у частині належного вручення повідомлення про підозру, – йдеться у заяві.

Таким чином, суд задовольнив клопотання адвокатів Богатирьової, які вимагали скасувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.

– Фігуранту справи інкримінується вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України: заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, – додали у повідомленні.

Міністр охорони здоров’я часів президентства Януковича Раїса Богатирьова була заарештована у серпні 2019 року, одразу після прибуття до України з-за кордону.

Суд ухвалив рішення утримувати її в камері СІЗО, однак за добу один із колишніх соратників Віктора Януковича Вадим Новинський вніс заставу у розмірі 6 млн гривень, і Раїса Богатирьова вийшла на волю.

Для продовження судової справи столична прокуратура повинна була підготувати повідомлення про підозру, однак протягом десяти місяців цього не сталося.

Джерело: Судова влада України