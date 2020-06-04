Програму уряду відправили на доопрацювання

На засіданні 4 червня Верховна Рада відправила на доопрацювання програму діяльності Кабінету міністрів.

Відповідне рішення підтримали 245 народних депутатів.

Як голосували депутати:







Рада відправила на доопрацювання програму уряду / 2 фотографии

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Направити програму на доопрацювання попросив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зауважив, що насамперед важливий зміст та якість документу, важливо, аби програма була професійно написана, а головне виконувалася.

– Саме тому, сьогодні я проситиму народних депутатів відправити ту програму діяльності уряду, яка зараз винесена на голосування, на доопрацювання.

Після відповідного рішення Кабінет міністрів зможе внести вже оновлену програму діяльності, яку доопрацює спільно з депутатами.

Кабінет міністр подав до Ради проект про Програму діяльності уряду ще 13 квітня, у пріоритетах – пенсії і оклади медикам.

Заходи з подолання коронавірусу та підтримки населення визначені як короткострокові пріоритети.