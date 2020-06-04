Володимиру Зеленському можуть виписати 17 тис. грн штрафу

Президента України Володимира Зеленського можуть оштрафувати за порушення карантину.

3 червня, під час робочої поїздки у Хмельницьку область, він пив каву у кафе з колегами.

Водночас зали кафе і ресторанів відкриються в країні тільки з 5 червня.

Також президент та його оточення були без масок.

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Штрафи можуть виписати керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку, першому заступнику голови ОП Сергію Трофімову, голові Хмельницької ОДА Дмитру Габінету і меру Хмельницького Олександру Сімчишину.

Єдиний хто дотримувався соціальної дистанції – головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Водночас він був без маски.

– Ми йшли центральною вулицею після обіду, хотіли взяти кави біля кав’ярні на виніс. Але один із рестораторів у цій кав’ярні сказав: Ми готові вже сьогодні працювати за нормами, які головний санітарний лікар учора озвучив і показав. Ми зайшли в зал подивитися, чи реально готово, як воно буде працювати для того, щоб і президент переконався, що проблем, коли всі норми дотримуються, немає, – пояснив Ляшко у коментарі LB.ua.

Зеленському вже виписували штраф

Заступник голови МВС Антон Геращенко припускає, що главу держави можна покарати.

– Поліція не перший раз штрафує президента. Вже була ситуація із Зеленським, коли він у квітні 2019 року показав свій бюлетень і був оштрафований за законом за розголошення таємниці голосування, – повідомив Геращенко під час спілкування з журналістами 4 червня.

Коли можна у кафе

Послаблення карантину з 5 червня дасть можливість проводити служби у церквах, скасує самоізоляцію для осіб старше 60 років та дозволить кафе і ресторанам працювати повноцінно.

Відповідні зміни ухвалили на засіданні Кабінету міністрів 3 червня.