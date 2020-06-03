Зеленский анонсировал программу восстановления туризма

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал презентацию ряда региональных проектов, которые могут быть интересными для инвестирования.

Об этом он заявил во время рабочей поездки в Хмельницкую область.

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— По туризму. Завтра и с операторами, и с авиакомпаниями мы будем в Каменце-Подольском — одном из исторических и действительно привлекательных городов. Будем там встречаться и говорить на эти темы. Это один из главных вопросов, — сказал Зеленский.

Проекты будут представлять все регионы страны.

— Это так называемые магниты привлекательности в том или ином регионе нашей страны, — отметил Владимир Зеленский.

Потери туристической отрасли

Туроператоры, агентства, гостиницы и рестораны только в Киеве недополучили почти $1 млрд в апреле и мае 2020 году из-за карантина. Сумма по всей стране в десяток раз больше.

С 1 июня в Украине разрешили работу отелей с соблюдением противоэпидемиологических мероприятий.

Но нормальное восстановление туризма зависит от работы железнодорожного и авиационного транспорта, уверены експерты.