За прошедшие сутки, 4 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня.

— Бойцы обстреляли наши позиции с запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, — отметили в штабе.

Обстрелы проходили неподалеку:

Красногоровки;

Богдановки;

Чермалыка;

Павлополя;

Каменки;

Авдеевки.

Получив адекватный ответ от наших подразделений, противник прекратил обстрелы.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север защитников Новолуганского вооруженные формирования РФ трижды обстреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

За минувшие сутки потерь среди украинских военных нет.

За текущие сутки бойцы обстреляли из стрелкового оружия наши опорные пункты неподалеку Новоалександровки.

В ответ на обстрелы, наши подразделения открывали огонь для прекращения агрессивных действий противника.

Предыдущие сутки на Донбассе также прошли без потерь и раненых, однако обстрелов было четыре.