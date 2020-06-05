За прошедшие сутки, 4 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня.
— Бойцы обстреляли наши позиции с запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, — отметили в штабе.
Обстрелы проходили неподалеку:
- Красногоровки;
- Богдановки;
- Чермалыка;
- Павлополя;
- Каменки;
- Авдеевки.
Получив адекватный ответ от наших подразделений, противник прекратил обстрелы.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север защитников Новолуганского вооруженные формирования РФ трижды обстреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
За минувшие сутки потерь среди украинских военных нет.
За текущие сутки бойцы обстреляли из стрелкового оружия наши опорные пункты неподалеку Новоалександровки.
В ответ на обстрелы, наши подразделения открывали огонь для прекращения агрессивных действий противника.
Предыдущие сутки на Донбассе также прошли без потерь и раненых, однако обстрелов было четыре.