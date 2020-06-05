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Факти / Україна

Доба на Донбасі: бійці РФ 14 разів порушили режим тиші

За минулу добу, 4 червня, збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню.

– Бійці обстріляли наші позиції з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, – зазначили у штабі.

Обстріли проходили неподалік: 

  • Красногорівки;
  • Богданівки;
  • Чермалика;
  • Павлополя;
  • Кам’янки;
  • Авдіївки.

Отримавши адекватну відповідь від наших підрозділів, противник припинив обстріли.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ оборонців Новолуганського збройні формування РФ тричі обстріляли з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

За минулу добу втрат серед українських військових немає.

За поточну добу бійці обстріляли зі стрілецької зброї наші опорні пункти неподалік Новоолександрівки.

У відповідь на обстріли наші підрозділи, що обороняються, відкривали вогонь для припинення агресивних дій противника.

Попередня доба на Донбасі також пройшла без втрат та поранених, однак обстрілів було чотири.

Джерело: Штаб ООС

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