За минулу добу, 4 червня, збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню.
– Бійці обстріляли наші позиції з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, – зазначили у штабі.
Обстріли проходили неподалік:
- Красногорівки;
- Богданівки;
- Чермалика;
- Павлополя;
- Кам’янки;
- Авдіївки.
Отримавши адекватну відповідь від наших підрозділів, противник припинив обстріли.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ оборонців Новолуганського збройні формування РФ тричі обстріляли з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
За минулу добу втрат серед українських військових немає.
За поточну добу бійці обстріляли зі стрілецької зброї наші опорні пункти неподалік Новоолександрівки.
У відповідь на обстріли наші підрозділи, що обороняються, відкривали вогонь для припинення агресивних дій противника.
Попередня доба на Донбасі також пройшла без втрат та поранених, однак обстрілів було чотири.