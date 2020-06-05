Кабинет министров увеличил оклад мэру Києва до 19,36 тыс. грн.

Соответствующее постановление №441 было принято правительством 3 июня.

Должностные оклады глав областных советов и Киевского городского главы увеличили с 17,76 тыс. грн до 19,36 тыс. грн, первых заместителей и секретаря КГГА – с 15,54 тыс. грн до 16,94 тыс. грн, заместителей – с 13,88 тыс. грн до 15,13 тыс. грн согласно принятым изменениям.

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Также повысили заработную плату специалистам аппарата советов с 3,8 тыс. грн до 4,5 тыс. грн.

Зарплаты глав районных советов выросли с 14,27 тыс. до 15,52 тыс. грн, местных, сельских и поселковых – с 15,54 тыс. до 16,94 тыс. грн или от 9,5 тыс. до 11,5 тыс. грн зависимо от группы городов.

Кроме того, оклады директоров департамента в местных органах власти выросли с 8,2 тыс. до 8,8 тыс. грн или от 7,5 тыс. грн до 8 тыс. грн.

Также Кабмин рекомендовал выполнять это постановление в пределах фондов заработной платы, что предусмотрены в сметах соответствующих органов.

Заработная плата чиновников

В конце апреля 2020 года правительство приняло решение о зарплате руководителей, членов исполнительных органов и вознаграждении членов наблюдательных советов.

Отмечалось, что до окончания карантина в Украине заработная плата чиновников не должна превышать 47 тыс. грн.

Решение приняли согласно второму разделу конечного положения ЗУ О внесении изменений в госбюджет на 2020 год.