ОЛХ-доставка: что это такое и как оформить

Многие продавцы в сегменте онлайн-торговли работают только по предоплате. Покупатели не торопятся отправлять деньги в никуда, не видя товара. С появлением сервиса ОЛХ-доставка продавать и делать покупки стало проще, а количество обманов уменьшилось.

Факты ICTV расскажут, что такое ОЛХ-доставка: как работает, какие есть преимущества и как воспользоваться услугой.

Как работает ОЛХ-доставка?

ОЛХ-доставка – это возможность купить товар без предоплаты получить его в любом отделение Новой почты по всей Украине.

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Покупатель заказывает товар на ОЛХ и указывает номер своей карты в онлайн-форме на сайте. Необходимая сумма блокируется на карте, но не перечисляется продавцу. Затем продавец получает заказ и высылает товар Новой почтой. Заказчик осматривает товар и, если все в порядке, забирает его. В этот момент заблокированные средства на карте поступают на счет продавца.

Среди преимуществ ОЛХ-доставки:

Оплата только после осмотра товара. Безопасность и защита от мошенников. Надежных продавцов можно отследить по значку ОЛХ-доставка. Конфиденциальность. Деньги поступают без разглашения номера банковской карты. Надежная и быстрая доставка Новой почтой – самой крупной украинской службой с хорошо развитой сетью обслуживания клиентов. Мгновенное возвращение покупателю заблокированных на карте денег в случае отказа. Высокая скорость: 80% продавцов отправляют товар в течение 24 часов после получения заказа.

Финансовые операции проходят через национальный сервис моментальных денежных переводов UAPAY. Компания прошла сертификацию по стандартам безопасности международных платежных систем VISA/Mastercard.

Как приобрести товар с ОЛХ-доставкой?

Находим объявление на сайте ОЛХ со значком Купить с доставкой. Указываем информацию об отправке: ваше Ф. И. О., номер мобильного, город (населенный пункт) получения, удобное отделение Новой почты. Указываем реквизиты банковской карты: номер, срок действия и CVV/CVC. Эти сведения конфиденциальны и не подлежат разглашению третьим лицам. Далее в СМС поступит код для подтверждения списания средств – его также нужно ввести на сайте. Если появится сообщение Оплата прошла успешно, значит, деньги заблокированы в сервисе UAPAY. Затем продавец подтверждает заказ, формирует экспресс-накладную и отправляет товар Новой почтой. Номер экспресс-накладной покупатель может проверить в личном кабинете. Получаем посылку в отделении Новой почты. Для этого необходимо назвать номер экспресс-накладной и предъявить паспорт. Не забудьте забрать товар в течение пяти дней с момента доставки, иначе на 5-й день он вернется отправителю.

Заказ можно отменить до того, как он был подтвержден продавцом. Если продавец по каким-то причинам не подтвердит заказ, деньги будут возвращены на карту в течение 5–6 дней.

Зная номер экспресс-накладной, можно отслеживать статус доставки вашей посылки через личный профиль на сайте ОЛХ, а также в мобильном приложении и на сайте Новой почты.

Как продать товар с ОЛХ-доставкой?

При размещении нового или редактировании уже существующего объявления подключаем услугу ОЛХ-доставка. Указываем город, отделение Новой почты, с которого будет осуществляться отправка, вес и объем товара, реквизиты банковской карты для получения оплаты. Приятный бонус: напротив объявления появится значок Купить с доставкой, который будет привлекать внимание покупателей. Получаем и подтверждаем оплату товара покупателем. После этого формируется экспресс-накладная. По правилам сервиса ОЛХ у продавца есть два дня, чтобы подтвердить заказ, и три дня – чтобы передать его для отправки в Новую почту. Передаем товар для отправки в Новую почту. Получаем деньги после того, как получатель заберет товар в почтовом отделении.

Какие ограничения по услуге ОЛХ-доставка?

Услугу можно заказать для доставки товаров весом до 30 кг. Учитывается также объем груза: самая длинная сторона не должна быть больше 120 см. Цена товара должна быть в пределах от 30 до 24 799 грн.

ОЛХ-доставка не распространяется на товары из категорий:

бизнес и услуги;

домашние животные;

транспорт;

резина, диски, колеса для авто;

комнатные растения;

окна, двери, зеркала;

металлопрокат;

отделочные, фасадные, облицовочные материалы;

крупная бытовая техника (холодильники, стиральные и посудомоечные машины);

электронные сигареты, вапорайзеры.

Как происходит оплата услуги ОЛХ-доставка?

Для оплаты подходят все карты частных лиц, выпущенные украинские банками, подключенные к международной платежной системе Visa или MasterCard. Продавец может использовать только гривневую карту, а покупатель – гривневую или валютную. Обращаем внимание, что карты, выпущенные для ФЛП, не подходят для оплаты или получения денег за товар.

Услугу ОЛХ-доставка, в том числе в случае возврата товара, оплачивает покупатель согласно тарифам Новой почты. За перечисление средств банк может взимать комиссию согласно условиям, действующим по вашей карте.

Финансовый партнер UAPAY дополнительно начисляет комиссию покупателю:

для владельцев карты Visa – 0,3% от стоимости товара + 3 грн.

для владельцев MasterCard – 0,45% от стоимости товара + 3 грн.

При оформлении покупки через сервис ОЛХ стоимость доставки рассчитывается автоматически на основании данных о городе продавца и покупателя, а также о весе и объеме груза (указанных продавцом при подключении услуги ОЛХ-доставка). В момент получения товара в отделении Новой почты стоимость доставки может отличаться, если какие-то данные были изменены.

Факты ICTV рассказывали, что с 1 июня Новая почта отменяет бесплатное хранение посылок более семи календарных дней.